وسائل اعلام .. فصائل في الحشد تلجأ إلى المناطق السكنية بعد قصف أمريكي عنيف لمواقعها

2020/03/13 | 14:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت وسائل اعلام ان فصائل في الحشد الشعبي لجأت إلى المناطق السكنية، وقامت بنقل مكاتبها ومقراتها داخل المدن، بعد ساعات من قصف أمريكي طال عدد من المواقع العسكرية لها.واضافت نقلا عن مصادر خاصة، إن الفصائل المسلحة في العاصمة بغداد والأنبار وصلاح الدين وبعض المحافظات الأخرى، نقلت عناصرها من المواقع العسكرية إلى مكاتبها ومقراتها داخل المدن.ياتي ذلك بعد قصف عنيف بدأ الساعة الواحدة من ليلة الخميس – الجمعة، لمقرات فصائل تابعة للحشد الشعبي في العراق.وعن الخسائر البشرية وضحايا القصف، أكدت المصادر أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح، خلال قصف تعرضت له كتائب حزب الله والعصائب وبدر.يذكر أن قصف صاروخي طال معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي، الأربعاء الماضي، أسفر عن مصرع 3 عسكريين أجانب وإصابة أكثر من 10 آخرين.

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