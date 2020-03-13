المالية النيابية ترجح توقف صرف الأموال الاستثمارية بموازنة 2020 بعد انهيار النفط

2020/03/13 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رجحت اللجنة المالية النيابية، إيقاف صروف الأموال في الشق الاستثماري بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بعد انهيار أسعار النفط العالمية.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي، إن “انهيار أسعار النفط وانخفاضها إلى 30 دولار قد يدفع الحكومة والبرلمان إلى إيقاف صرف أموال الشق الاستثماري ضمن موازنة 2020″، لافتة إلى إن “إيقاف صرف الأموال سيأتي نتيجة تعويض الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين”.

وأضافت أن “الحكومة مسيطرة في الوقت الحالي على تأمين رواتب الموظفين رغم انهيار أسعار النفط”، مبينة أن “انخفاض أسعار النفط لن يدم طويلا وسيتم تعويض الإضرار المالية الأخيرة بعد ارتفاعه خلال الأيام المقبلة”.

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