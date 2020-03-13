مراسل “العهد نيوز” : خطب الجمعة في مساجد الانبار هي الاقصر

2020/03/13 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار شهدت خطب الجمعة في محافظة الانبار، اقل وقت لها ، حيث لم تتجاوز الخطبة الواحدة الـ “10 دقائق”.قال مراسل “العهد نيوز”، ان “مساجد مدن المحافظة شهدت اقصر خطبة لها منذ اعلان تحريرها من مجرمي داعش بسبب الاجراءات المتخذة لمنع الاصابة بفيروس كورونا”.واضاف ، ان “خطبة صلاة الجمعة في مساجد الانبار […]

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