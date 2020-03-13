القضاء التركي يصدر حكما بالسجن 6 سنوات بحق 4 من أقرباء أبو بكر البغدادي

2020/03/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء التركي أحكاما بسجن اربعة من أقرباء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي والذي أعلنت الولايات المتحدة عن اغتياله في تشرين الاول الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول أن محكمة ولاية قرشهير قررت سجن المدانين الأربعة لمدة ست سنوات وثلاثة اشهر بتهمة الانتساب إلى التنظيم الإرهابي، مشيرة الى تقديم القضاء أدلة تثبت انتماءهم للتنظيم تضمنت صورا وفيديوهات على أجهزتهم الخلوية لجثث الضحايا وأخرى لمسلحين ودعايات للتنظيم الإرهابي.

وأضافت الوكالة أن اثنين من المتهمين نفيا صلتهما بالبغدادي فيما أقر الاخران بصلة القرابة معه.

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