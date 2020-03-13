وزارة النقل تصدر توضيحا بشأن الرحلات الجوية مع الأردن ولبنان والهند

2020/03/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة النقل العراقية بيانا بشأن الرحلات الجوية مع الأردن ولبنان والهند.

وأكدت الوزارة في بيان ايقاف رحلاتها المباشرة من البصرة والسليمانية الى الاردن مع الابقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات في بغداد واربيل بصورة مستمرة الى عمان.

وأشارت الوزارة الى ايقاف رحلاتها المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين الموافق للخامس عشر أذار كأخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية، فيما لفتت الى أن قرار توقف الرحات المباشرة بين العراق والهند لمدة شهر جاء بناء على طلب السلطات الهندية بسبب للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

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