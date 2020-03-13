مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي يدخل الحجر الصحي لإصابته بكورونا

2020/03/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

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أصيب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في مسائل السياسة الخارجية بفيروس كورونا.

وأكدت وكالة فارس إصابة ولايتي بفيروس كورونا بسبب مخالطته لبعض المصابين خلال الأسابيع الماضية بحكم ترأسه إدارة مستشفى مسيح دانشوري في طهران، مشيرة الى وضع ولايتي في الحجر الصحي لحين ثبوت خلوه من المرض.

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