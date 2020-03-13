العراق يحذر من مخاطر

2020/03/13 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد سلسلة ضربات جوية أمريكية، استهدفت فجر الجمعة 13 آذار/مارس مقرات للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة 19 من الجيش، في جرف الصخر، ومطار كربلاء الدولي، وصفته قيادة العمليات المشتركة بـ"الاعتداء السافر"، الذي ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الأمنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا "الهجوم الغادر".

العمليات المشتركة: العراق تعرض إلى اعتداء سافر من طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي

ذكرت العمليات في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "العراق تعرض إلى اعتداء سافر من طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت، قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة التاسعة عشر، ومقر الـ٤٦ الحشد الشعبي، وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل (جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الأشتر للتصنيع العسكري السابق، مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف)".

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أضاف البيان أن "القصف الجوي أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش عراقي، اثنان منهم بحالة حرجة، كما قتل اثنين وجرح اثنين آخرين من منتسبي فوج طوارئ شرطة بابل الثالث وما زالت جثث الشهداء تحت الأنقاض، فيما جرح خمسة منتسبين من اللواء 46/ هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى مقتل عامل مدني في مطار كربلاء قيد الإنشاء وجرح آخر"، لافتًا إلى أن "قيادة العمليات المشتركة، تبين أن هذه الحصيلة أولية".

وأكدت قيادة العمليات، بحسب البيان، أن "الغارات الجوية الأمريكية، دمرت البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت".

ووفقًا للبيان، استنكرت قيادة العمليات "هذا الاعتداء الذي استهدف المؤسسة العسكرية العراقية والذي ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الأمنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا الهجوم الغادر، الذي تسبب في إزهاق أرواح المقاتلين العراقيين وجرحهم وهم في واجباتهم العسكرية كل حسب قاطع المسؤولية".

ورأت القيادة، أن "التذرع بأن هذا الهجوم جاء كرد على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد ولا تقدم حلاً للسيطرة على الأوضاع بل يقود إلى التصعيد وتدهور الحالة الأمنية في البلاد، ويعرض الجميع للمزيد من المخاطر والتهديدات، كما أنه تصرف خارج إرادة الدولة العراقية واعتداء على سيادتها، ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون"، مؤكدةً "يحق لأي طرف أن يضع نفسه بديلًا عن الدولة وسيادتها وقرارتها الشرعية".

وحذرت العمليات المشتركة من "عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لإرادة وسياسات الدولة العراقية".

اعتبر نائب محافظ كربلاء قصف المطار في المحافظة استهدافًا للعتبة الحسينية والمرجعية، مطالبًا بإجراء تحقيق دولي

في الوقت الذي أكدت فيه، العتبة الحسينية، الجمعة 13 آذار/مارس، تعرض منشآت مطار كربلاء الدولي، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، إضافة إلى أضرار كبيره في المنشآت الإدارية والخدمية، اعتبر نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، قصف المطار في المحافظة استهدافًا للعتبة الحسينية والمرجعية، فيما طالب بـ"إجراء تحقيق دولي".

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