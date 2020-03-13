طيران أميركي يستهدف لواءين من الحشد الشعبي شمالي بابل

2020/03/13 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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ردت القوات الأميركية على هجوم التاجي الذي أسفر عن مقتل واصابة عدد من القوات الأميركية المتواجدة في المعسكر، وأطلقت اسم صقر الانتقام على العملية العسكرية، وأظهرت مقاطع فيديو استهداف مقار اللواءين السادس والأربعين والسابع والأربعين في الحشد الشعبي بناحية جرف النصر شمالي بابل.

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