السليمانية توجه نداء عاجلا لركاب طائرة بعد اكتشاف اصابة بكورونا على متنها

2020/03/13 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت مديرية صحة السلیمانیە، الجمعة، ركاب طائرة هبطت امس في مطار المحافظة، اجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بعد تشخيص اصابة لراكب على متنها.وذكر بيان للمديرية، "هبطت يوم امس طائرة من الخطوط الجوية القطرية قادمة من الدوحة في الساعة 10:49 صباحا وبرقم رحلة QR 462 وعلى متنها 84 راكبا، نطلب من ركابها اجراء الفحوصات اللازمة".واوضحت، انه تم تشخيص اصابة لاحد ركاب الطائرة بفيروس كورونا.واعلنت صحة السلمانية في وقت سابق من اليوم تشخيص 7 اصابات جديدة بينها لشخص قادم من ايطاليا، و6 من اقرباء اول حالة وفاة على مستوى العراق وكوردستان.وبذلك ترتفع اعداد الاصابات في اقليم كوردستان الى 27 حالة، 19 في السليمانية، 8 في اربيل ، وسجلت السليمانية ايضا حالة وفاة واحدة.

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