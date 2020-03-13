الأنواء الجوية: هزة أرضية شمالي شرقي “علي الغربي” في ميسان

2020/03/13 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الأنواء الجوية، عن تسجيل هزة أرضية شمالي شرقي “علي الغربي” في ميسان، بلغت 4.7 .ولم تردنا لحد الان أنباء عن حدوث اضرار

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