خلية الأزمة تقرر منع الزيارات الدينية والتنقل بين المحافظات

2020/03/13 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا، اليوم الجمعة، منع الزيارات الدينية في شهر رجب، فيما وجهت بعدم التنقل بين المحافظات.وقال رئيس اللجنة، جعفر صادق علاوي، في بيان له: "نظراً لإعلان مرض كورونا وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة، ومن أجل درء المخاطر عن المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لانتقال العدوى والسيطرة على الوباء من التفشي وخاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة في العراق ودول الجوار وإضافة الى القرارات السابقة للجنة، قررنا الآتي:أولاً: منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب وحسب الموقف الوبائي.ثانياً: منع التنقل بين المحافظات ابتداءً من يوم الاحد المصادف 15 اذار ولغاية يوم الاحد المصادف 25 اذار باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين.ثالثاً: إيقاف دخول الوافدين غير العراقيين من دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية بالإضافة الى الدول التي منع السفر اليها في القرارات السابقة.رابعاً: على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية منع ايفاد موظفيها بالوقت الحاضر وخاصة الدول التي شهدت حالات الإصابة بكورونا.خامساً: نؤكد قرارنا السابق بمنع التجمعات بكافة أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والافراح والمناسبات الاجتماعية.سادساً: إعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.سابعاً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ القرارات أعلاه.

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