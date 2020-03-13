الخارجية تستدعي السفيرين الأميركي والبريطاني على خلفية القصف الصاروخي

2020/03/13 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، باستدعاء السفير الامريكي والسفير البريطاني في بغداد، على خلفية الهجوم الصاروخي ليلة الامس والذي استهدف مواقع عديدة للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من البلاد.وقال التحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان له، إن "الحكيم عقد اجتماعا طارئا حضر فيه وكلاء الوزارة ومستشاروها لتدارس الاجراءات بشأن الاعتداء الاميركي".واضاف أن "الحكيم وجه باستدعاء السفيرين الامريكي والعراقي في بغداد على خلفية اعتداء يوم أمس".

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