2020/03/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش هناك قبلة مجردة ، وهناك قبلة ذات مصمصة ، هناك قبلة طويلة وهناك قصيرة وهناك لسانية تتذوق فيها الحب من داخل أحشاء المعدة ، وهناك قبلةُّ بل قبلُّ عارمة عنيفة تأتي وليدة لحظة الحب الجميل فتذهبُ بالعقل والجسد الى عوالم ٍلاتضاهى في الإنتشاء ، الا وهي قبلةُ أسفل الجنسين فيما يعرف بال****تي ناين 69 .
القبلة في عصور النهضة وفي زمن الفيلسوف فولتير قبل ثلاثمئة عام نراها واضحة جلية في عيبها وحيائها وأدائها الم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - حال العرب (8).. القُبلة بين زمنين ...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبلة في عصور النهضة وفي زمن الفيلسوف فولتير قبل ثلاثمئة عام نراها واضحة جلية في عيبها وحيائها وأدائها الم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - حال العرب (8).. القُبلة بين زمنين ...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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