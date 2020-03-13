علي المسعود - (عدوى) - فيلم صدر قبل 9 سنوات لكنه يحاكي ما يعيشه العالم مع فايروس كورونا!!

2020/03/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود Film-(Contagion))تناولت السينما العالمية منذ زمن بعيد العديد من القضايا والمشاكل المزمنة التي عكست واقع الشعوب والمجتمعات ، لذلك برعت في تقديم أفلام تتناول الأمراض والأوبئة التي انتشرت في أوروبا وأمريكا في فترات زمنية معينة، فمنذ بداية القرن السابع عشر بدأ العالم يصحو على إحدى الكوارث الصحية الإنسانية المتمثلة في مرض الطاعون الذي انتشر في جنوب آسيا ، وقضى على حوالي ثلثي سكان الصين، ومن......

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