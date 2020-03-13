محمد السعدنى - محمود درويش: وكم نمشى إلى المعنى .. ولا نصلُ

2020/03/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدنى كم البعيدُ بعيدٌ؟ كم هي السُبُلُ؟ نمشي، ونمشي إلى المعنى، ولا نَصِلُ هُوَ السرابُ دليلُ الحائرين إلى الـماء البعيدِ هو البُطْلاَن، والبَطَلُ لكنَّ حكمتنا تحتاجُ أُغنيةً خفيفةَ الوزن، كي لا يتعب الأَمَلُ كم البعيد بعيدٌ؟ كم هِيَ السُبُلُ؟ شعر محمود درويش -وهكذا مر فى حياتنا ذات يوم ولايزال فى حضرة الغياب على أوراق الزيتون يغنى، ويهش العصافير التى بلا......

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