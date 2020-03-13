2020/03/13 | 15:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل حدوث هزة أرضية شمالي شرقي قضاء علي الغربي في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حدوث هزة أرضية شمالي شرقي قضاء علي الغربي في ميسان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حدوث هزة أرضية شمالي شرقي قضاء علي الغربي في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).