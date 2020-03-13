بالفيديو: جونسون وكبير مستشاريه العلميين: كورونا في بريطانيا وعائلات ستفقد احبائها

2020/03/13 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس الوزراء البريطاني، الخميس، إن الأسوأ فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة “لم يبدأ بعد”.وأوضح بوريس جونسون في مؤتمر صحفي، للإعلان عن “تأخير” خطة عمل الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، “الفترة الأكثر خطورة ليست الآن ولكن بعد بضعة أسابيع اعتمادًا على سرعة انتشار الفيروس”.من […]

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