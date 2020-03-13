الصدر يدعو للتهدئة: لسنا دعاة سلم مع المحتل.. بل نراعي الظروف

2020/03/13 | 15:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى "تجنب التصعيد" ونشر السلام في البلاد، فيما أشار إلى أن مراعاة الظروف المحيطة تدفع لمطالبة السلم مع المحتل.

دعا الصدر إلى تجنب التصعيد وضبط النفس ونشر السلام في ربوع العراق وترك العنف

وقال الصدر في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنه "في خضم هذه البلاءات العظيمة التي تصب على العالم بصورة عامة وعلى الشعب العراقي بصورة خاصة، فإنه يجب تجنيب العراق المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات".

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ودعا الصدر كذلك إلى "ضبط النفس ونشر السلام في ربوع العراق وترك العنف، إلى أن يأذن الله".

وأكد "نحن لسنا دعاة سلم مع المحتل، إلا أننا نراعي الظروف المحيطة بالشعب العراقي"، داعيًا "الله أن يخلصه من المحتل والفاسد على حدٍ سواء".

ويأتي بيان الصدر الداعي إلى التهدئة، بعد ليلة دامية استهدف فيها الطيران الأميركي، مقرات ومخازن عسكرية تابعة للحشد الشعبي ومقرات جيش وشرطة في بابل وكربلاء والأنبار، بحسب الإعلام الحكومي الرسمي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الأمريكية أن ضرباتها استهدفت ٥ مواقع لكتائب حزب الله، على خلفية استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا.

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