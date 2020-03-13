إصابات وحالات شفاء جديدة بـ

2020/03/13 | 15:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة في جانب الرصافة ببغداد إلى 12 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة، وبينما تشافى منها 8 حالات، توجد 3 حالات أخرى تستعد للشفاء قريبًا إلى جانب الإصابة الجديدة، فيما ارتفعت عدد الإصابات في إقليم كردستان إلى 20 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة اليوم.

صحة الرصافة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا التي شخصت في جانب الرصافة من بغداد أصبحت 12 حالة بعد تشخيص حالة جديدة اليوم

قال مدير الدائرة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مجموع الإصابات بفيروس كورونا التي شخصت في جانب الرصافة من بغداد أصبحت 12 حالة بعد تشخيص حالة جديدة اليوم لإحدى مراجعات مستشفى الكندي لامرأة بعمر 45 عامًا".

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أضاف أن "ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء لرجلين وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 65 عامًا، وتم إخراجهم من الحجر الصحي في مستشفى ابن الخطيب"، مبينًا أن "العدد الكلي للمتشافين من الفيروس في جانب الرصافة أصبح 8 حالات بعد شفاء أربع حالات يوم أمس وقبلها حالة واحدة".

أوضح الساعدي أن "هناك ثلاث حالات أخرى أظهرت نتائج الفحوصات عليهم عدم وجود الفيروس بعد خضوعهم للعلاج طيلة الفترة السابقة، وسيتم إعادة الفحوصات لهم مرة أخرى خلال 24 ساعة المقبلة ليتم التأكيد بشكل نهائي خلوهم من الفيروس وتماثلهم للشفاء وإخراجهم بوقت لاحق".

أكد الساعدي أن "الحالات التي اكتسبت الشفاء التام هو نتيجة الجهد المستمر والمتابعة من قبل كوادر صحة الرصافة في مستشفى ابن الخطيب، وتوفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والخدمات الفندقية لهم"، لافتًا إلى "استمرار ملاكات صحة الرصافة باستنفارها والمتابعة المستمرة على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ".

وبذلك تحتوي بغداد على 4 إصابات فقط، بعد إعلان الكرخ خلوها تمامًا من المصابين، عقب شفاء جميع الحالات المحجورة في مستشفى الفرات.

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 20 حالة إصابة مؤكدة في الإقليم

من جانبها، أعلنت وزراة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 20 حالة إصابة مؤكدة في الإقليم.

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قالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الإصابة الجديدة سُجلت في أربيل، وتعود لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا، لترتفع بذلك أعداد الإصابات في إقليم كردستان إلى 20 حالة، وحالة وفاة واحدة".

وعلى خلفية تسجيل إصابات جديدة في إقليم كردستان العراق، أعلنت محافظة السليمانية قرارات جديدة حازمة لمواجهة "كورونا".

وقال محافظ السليمانية هافال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا قررت إيقاف حركة المواطنين بين مدينة السليمانية والأقضية والنواحي، باستثناء الوفود الدبلوماسية والطواقم الطبية والقوات الأمنية، واعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة ولغاية يوم 28 آذار/مارس".

أضاف "كما قررنا إيقاف جميع وسائل المواصلات كالباصات في داخل مدينة السليمانية وخارجها إلى إشعار آخر، بالإضافة إلى إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والأماكن المزدحمة داخل المدينة"، داعيًا "جميع المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى والإلتزام التام بالتعليمات الصحية".

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