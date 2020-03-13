الكعبي: لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل البلد

2020/03/13 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الجمعة، أنه لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل البلد ،بعد قرار مجلس النواب الأخير .

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