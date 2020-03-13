2020/03/13 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة اليوم الجمعة منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة تصدر قرارات جديدة للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة تصدر قرارات جديدة للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).