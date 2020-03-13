وزارة الخارجية تستدعي السفيرين الاميركي والبريطاني

2020/03/13 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اجتماعا طارئا حضره وكلاء الوزارة ومستشاروها والمتحدث الرسمي لوزارة، لتدارس الاجراءات بشأن الاعتداء الاميركي الأخير في العراق.

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