مصدر امني لـ “العهد نيوز” : اغتيال مواطن غربي البصرة

2020/03/13 | 15:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم على مواطن في قضاء الزبير غربي البصرة فاردوه قتيلا قبل ان يلوذوا بالفرار.وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية تقوم حاليا بالتحقيق لمعرفة الجناة”.

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