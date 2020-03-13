كوردستان يعيد فتح منفذ باشماخ مع ايران

2020/03/13 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير منفذ باشماخ الحدودي مع ايران في إقليم كوردستان، الجمعة، عن إعادة افتتاح المنفذ بعد اغلاقه لمدة قصيرة.وقال اللواء مریوان كمال مدیر المنفذ، لشفق نیوز، "بعد ساعتین من اغلاق المنفذ جرى فتحە مرة اخری، والان التبادل التجاري متواصل والحركة اعتيادية".

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