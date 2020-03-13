‏عاجل .. خلية الأزمة تقرر منع التنقل بين جميع المحافظات العراقية ابتداءً من يوم الأحد

2020/03/13 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏خلية الأزمة تقرر منع التنقل بين جميع المحافظات العراقية ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع بسبب كورونا

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