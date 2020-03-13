إصابة وزير الداخلية الأسترالي بكورونا وارتفاع الإصابات في أستراليا إلى 160 حالة

2020/03/13 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دوتون في تغريدة عبر تويتر إن الفحوصات اثبتت اصابته بالفيروس بعد ظهور اعراض كورونا عليه مشيرا الى أن يتلقى الرعاية الصحية وحالته مستقرة.وسجلت استراليا حتى الان مئة وستين إصابة منها اربع إصابات جديدة إضافة الى ثلاث وفيات في عموم البلاد.

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