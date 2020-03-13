عمار الحكيم يطالب الحكومة العراقية بالحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها

2020/03/13 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الحكومة العراقية بأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك.

وقال السيد الحكيم في تغريدة له ندين ونستنكر انتهاك الطيران الاجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها وبعض المنشآت المدنية.

وأضاف الحكيم، اننا في الوقت الذي نحذر فيه من تحول العراق الى ساحة صراع وتجاذب سياسي وعسكري فإننا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها الصحيح والمناسب للحفاظ على هيبة الدولة وحماية سيادتها من اي انتهاك.

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