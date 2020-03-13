وزير الصحة التركي يعلن تسجيل ثاني إصابة بكورونا في تركيا

2020/03/13 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت وكالة الاناضول نقلا عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن نتائج الفحص المختبري أكد إصابة شخص ثاني بالفيروس، مشيرا الى أن المصاب هو من محيط عائلة المصاب الأول.

ولفتت الوكالة الى ان الجهات الصحية اتخذت الإجراءات الضرورية لمنع الانتشار المحتمل للفيروس في تركيا.

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