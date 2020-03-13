العراق يستدعي سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات على حزب الله

2020/03/13 | 15:37 - المصدر: الحرة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية الجمعة أنها استدعت السفيرين الأميركي والبريطاني في أعقاب غارات جوية دامية ليلا استهدفت مواقع لكتائب حزب الله في العراق.

والضربات التي نفذتها طائرات حربية أميركية جاءت ردا على هجوم صاروخي الأربعاء أدى إلى مقتل مجندة بريطانية وجنديَّين أميركيين.

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