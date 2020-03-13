مستقلون تدين الاعتداء الامريكي ضد مقرات القوات العراقية

2020/03/13 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ادانت كتلة مستقلون العدوان الآثم على مقرات القوات العراقية من قبل طائرات الولايات المتحدة.ودعت في بيان اليوم الجمعة ، الحكومة العراقية لتنفيذ قرار مجلس النواب بإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية.

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