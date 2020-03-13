الفتح: العدوان الأميركي محاولة لخلط الأوراق

2020/03/13 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح اليوم الجمعة، أن العدوان الأميركي الذي استهدف مقرات ومراكز عسكرية للحشد الشعبي والجيش العراقي ،محاولة لخلط الأوراق.

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