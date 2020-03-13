وداع ودموع بين مصابين وممرضات صينيات بمستشفى عزل كورونا: جهودنا لم تذهب هباء (فيديو)

2020/03/13 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مغادرة مصابين بوباء كورونا في الصين وتحديداً من مركز انتشار الوباء في اقليم ووهان، وسط تأثر كبير من الملاكات الطبية التي أشرفت على عمليات عزلهم.وأغلقت السلطات الصينية العديد من مستشفيات كانت قد بنتها خصيصاً لاحتواء الوباء، بعد اعلانها السيطرة على استفحال الفيروس في العديد من اقاليم […]

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