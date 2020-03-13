2020/03/13 | 15:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادة الوسطى للجيش الأميركي تنفي مقتل جنرال إيراني بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة الوسطى للجيش الأميركي تنفي مقتل جنرال إيراني بالعراق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة الوسطى للجيش الأميركي تنفي مقتل جنرال إيراني بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).