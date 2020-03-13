العراق : منع التجمعات الدينية والتنقل بين المحافظات حتى 25 مارس

2020/03/13 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت خلية الأزمة في العراق، منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة، وكذا منع التنقل بين المحافظات حتى يوم 25 مارس/ آذار الجاري.وأوقفت خلية الأزمة، اليوم الجمعة، دخول الوافدين من غير العراقيين من قطر وألمانيا.ووجهت الخلية الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع إيفاد موظفيها بالوقت الحاضر، مع إعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط.وبلغ […]

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