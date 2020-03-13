تعافي 8 اصابات من كورونا في روسيا

2020/03/13 | 15:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، عن تعافي 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة "تماثل للشفاء اثنان من مواطني جمهورية الصين الشعبية وخمسة مواطنين روس وإيطالي واحد".

وفي سياق متصل، طلب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، من الصحفيين فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا أن يكونوا يقظين بشكل تام، والامتناع عن المشاركة في الأحداث في الكرملين في حال شعورهم بأي أعراض صحية.

كما ورفض الكرملين نفي أو تأكيد خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفحص فيروس كورونا.

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