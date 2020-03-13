الاسدي: العدوان الامريكي محاولة خلط الاوراق امام الرأي العام الدولي

2020/03/13 | 15:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس كتلة السند النيابية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، ان العدوان الامريكي هو محاولة لخلط الاوراق على الرأي العام الدولي والتعامل مع العراق بطريقة عنجهية خارج سياقات القانون الدولي.

وقال الاسدي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فجر هذا اليوم قامت الطائرات الأمريكية بعدوان جديد استهدف مقرات ومراكز عسكرية للحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات الطوارئ كما استهدف العدوان الامريكي الجديد مطارا مدنيا قيد الانشاء في مدينة كربلاء المقدسة وقد اسفر هذا الهجوم عن الحاق اضرار بالغة بالمنشاءات المدنية والعسكرية للدولة العراقية".

وأضاف ان "قد عبر هذا العدوان في واحدة من معانيه ودلالاته عن خرق واضح وفاضح ومتكرر يضاف الى انتهاكات وخروقات الولايات المتحدة الامريكية للعراق وشعبه وقواته المسلحة حيث بدأ العدوان يتخذ تعبيرات تدل ان القيادة العسكرية والسياسية الامريكية تتعمد الاشتغال على الاهداف المدنية كجزء من عمليات الهدم والتدمير والتخريب الذي يتعرض له العراق وشعبه وتجربته السياسية الناشئة".

وأكد ان "العدوان الامريكي محاولة لخلط الاوراق على الراي العام الدولي والتعامل مع العراق بطريقة عنجهية خارج سياقات القانون الدولي وذلك امر ستواجه الساحة العراقية بالرفض وهي موحدة في مواجهة المعادلة الامريكية الحالية في استهداف السيادة العراقية".

وبين "هذا العدوان السافر الذي لم يستثن احدا يدفعنا للتأكيد ان العراقيين بحشدهم وجيشهم وقياداتهم السياسية الوطنية الحالية صف واحد وكتلة واحدة ومشروع للمقاومة والممانعة في مواجهة خطط الاحتواء وعمليات التطويع والترويع".

وأستنكر الاسدي بـ"اشد العبارات هذا العدوان السافر ونكرر مواقفنا وقرارنا السياسي برفض العدوان وان تلك العمليات لن تثني ارادة العراقيين في الذود عن بلدهم وترابهم وحفظ السيادة الوطنية والدفاع عنها .ولا حل الا بخروج القوات الاجنبية من العراق".

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