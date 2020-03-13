2020/03/13 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكنزي: لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية

يتبع .



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ماكنزي: لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ماكنزي: لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).