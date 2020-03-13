2020/03/13 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

استعرض قائد القيادة الأمريكية المركزية، الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة (13 آذار 2020)، تفاصيل القصف الذي استهدف مقرات الجيش والحشد الشعبي في العراق، ليلة أمس.

يتبع .



.



.

ماكنزي: لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية

يتبع .



.



.

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، في محافظة البصرة، الجمعة (13 آذار 2020)، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال مواطن في قضاء الزبير، جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، قاموا باغتيال المواطن س

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة (13 آذار 2020)، تفاصيل القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الجيش والحشد الشعبي فجر اليوم.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات حربية معادية قامت بالساعة الأولى بعد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائد القيادة المركزية الأمريكية يستعرض تفاصيل قصف مقار الجيش والحشد بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد القيادة المركزية الأمريكية يستعرض تفاصيل قصف مقار الجيش والحشد بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).