بالصور .. موجة كبيرة من ’’الجراد’’ تصل إلى محافظة المثنى

2020/03/13 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

وصلت اليوم الجمعة، موجة كبيرة من الجراد الى محافظة المثنى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن موجة كبيرة من الجراد وصلت محافظة المثنى عبر قضاء الخضر باتجاهها للسماوة.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة السليمانية، الجمعة (13 آذار 2020)، بخلو الشوارع في السليمانية من المواطنين بعد التزامهم بتوجيه الحكومة المحلية بالبقاء في منازلهم.

وقال مراسلنا، إن المواطنين التزموا بتوجيهات الحكومة المحلية

بغداد اليوم- ديالى

أطلق عدد من الشباب في قرى زراعية قريبة من بحيرة حمرين شمال شرق ديالى، الجمعة (13 آذار 2020)، حملة لإنقاذ البحيرة من التلوث، من خلال رفع النفايات والاوساخ من البحيرة.

وقال الناشط غانم حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بحي

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تقريراً بشأن هزة أرضية ضربت ميسان صباح اليوم بدرجة (4،7) على مقياس رختر.

وقالت الهيأة في تقريرها، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية اليوم جمعة عند الساعة 10:2 بالتوقيت المح

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