رسميا.. إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي

2020/03/13 | 15:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تفشي فيروس كورونا في الإعلان اليوم الجمعة عن تعليق المنافسات في البريميرليج والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية، وعدم خوض أي مباريات حتى يوم 3 أبريل المقبل على أقل تقدير.وصدّق المسؤولون عن الدوريات الأربع على هذا القرار، وذلك بعد إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وكالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي بفيروس كورونا، إلى جانب تواجد 3 لاعبين من ليستر سيتي في العزل بسبب أعراض الفيروس.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح اليوم الجمعة، عن تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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