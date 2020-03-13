اجراءات وقائية في بعشيقة لتجنب انتشار كورونا فيها

2020/03/13 | 15:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر في مطلع عام 2020، فايروس كورونا، بث الرعب في قلوب الناس في جميع انحاء العالم واعتبره البشر انه داء وبائي قد ينهي الحياة على وجه الارض بعد ظهوره لأول مرة في الصين وانتشاره في ايران واوروبا وحالات اخرى في العديد من الدول ومن ضمنها العراق.بعد عدة ايام من انتشار …

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