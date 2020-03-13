الخارجية العراقية تعلن ترحيل 112 طفل من أطفال داعش إلى أذربيجان

2020/03/13 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية تسليم العراق مئة وإثني عشر طفلا من أبناء تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية الأذربيجانية الى بلدهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان إن الوزارة شاركت بعملية تسليم أطفال الدواعش من الذين كانوا مودعين مع امهاتهم في السجون العراقية لانتمائهنّ إلى التنظيم، مضيفا أن عملية الترحيل جرت بحضور ممثل مجلس القضاء الأعلى، ومُمثلي السفارة الأذربيجانية، لافتا الى أن عدد الأطفال المرحلين من جنسيات مختلفة وصل الى تسعمئة وأربعين طفلا.

ودعت الوزارة جميع الدول ممن لديها أطفال من السجينات الارهابيات أو من الاحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم إلى التنسيق مع الوزارة عبر السفارات المنتشرة في العالم لغرض تسلّمهم.

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