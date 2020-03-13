2020/03/13 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا حزب الدعوة الاسلامية، الحكومة الى اتخاذ الإجراءات السريعة لحماية سيادة البلد والتحرك الجاد لمنع تكرار مثل الاعتداءات السافرة التي ستفاقم من سوء الأوضاع الامنية والسياسية وتجر البلد الى أتون صراع محتدم هو في غنى عنه. واستنكر الحزب في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الجمعة “الاعتداء الامريكي على المقرات العسكرية العراقية، وعده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة يدعو لحماية سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة يدعو لحماية سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).