أزمة النفط تدفع العراق إلى «الاقتراض» لتأمين رواتب الموظفين

2020/03/13 | 15:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أكد مسؤولون ومختصون بالاقتصاد أنه سيتعين على #العراق تعليق أغلب مشروعات التنمية والطاقة والاقتراض من الخارج لكي يستطيع دفع أجور موظفي الدولة وتمويل الواردات الغذائية في

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