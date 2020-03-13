امريكا تحذر ايران: هدفنا كان تدمير كل القدرة التسليحية لكتائب حزب الله

2020/03/13 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ماكينزي، ان واشنطن استهدفت تدمير القدرة التسليحية لكتائب حزب الله، وذلك عقب قصف استهدف مواقع امنية وعسكرية فجر الجمعة.وقال ماكينزي في مؤتمر صحفي، "نحذر إيران وأذرعها من أي تهديد لقواتنا أو قوات حلفائنا".واوضح عن الغارات الجوية الامريكية، "استهدفنا قواعد ارهابية في العراق اليوم، وهدفنا كان تدمير كل القدرة التسليحية لكتائب حزب الله العراقي، وطائراتنا عادت سالمة إلى مواقعها بعد ضرب مواقع الميليشيات".واضاف، "لن نتسامح مع الضربات الموجهة لنا ولحلفائنا".كما اكد، "الإيرانيون يعانون لإيجاد بديل عن قاسم سليماني، كما ليس لدي معلومة عن مقتل جنرال في الحرس الثوري الإيراني".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، "التهديد لا يزال عاليا، لكن إيران تعلمت دروسا كثيرة من ردنا بمقتل سليماني، كما اشار الى وجود اتصال وصفه بالوثيق بين واشنطن والاستخبارات العراقية.

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