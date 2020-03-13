تحالف الفتح : الساعات القليلة المقبلة سيتم فيها حسم مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد

2020/03/13 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح، أن الساعات القليلة المقبلة سيتم فيها حسم مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال القيادي في التحالف نسيم عبد الله، ان هناك طرحاً من قبل القوى السياسية الشيعية، يتم منح الثقة من جديد لعادل عبد المهدي، لحين اجراء الانتخابات المبكرة، لكن هذا الطرح لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي او رفضه بشكل نهائي أيضا.

وبين عبد الله، ان الاجتماعات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية الشيعية، وخلال اليومين المقبلين، سيتم حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد، ويكون الخيار اما ترشيح مرشح مستقل او دعم اعادة تكليف عادل عبد المهدي.

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