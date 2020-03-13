الربيعي : اللجنة السباعية تواصل اجتماعاتها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

2020/03/13 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين تحالف سائرون ان اللجنة السباعية تواصل اجتماعاتها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان اللجنة السباعية تشكلت لإنهاء الخلافات ما بين الكتل الشيعية وتسمية شخص يقدم الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة شريطة ان لا يكون تابعا لاحد الأحزاب او مرشحا من قبلها وان لا يكون من ضمن الأسماء المطروحة للترشيح، مضيفا ان اللجنة ستعتمد معيار الاستقلالية في تقديم المرشح الجديد من اجل يكون مطابقا لمعايير المتظاهرينوأوضح الربيعي ان اللجنة السباعية قد تذهب باتجاه القضاة او أساتذة الجامعات لاختيار أحدهم بتشكيل الحكومة وقيادة البلد للمرحلة المقبلة.

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