ماكنزي : انتشار كورونا يجعل إيران أكثر خطورة في الوقت الراهن

2020/03/13 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية الجنرال كينث ماكينزي، إن انتشار فيروس كورونا يجعل إيران أكثر خطورة.

وأكد ماكنزي في تصريح أن الوضع الحالي يؤثر بشكل مباشر على كيفية اتخاذ أصحاب القرار في ايران لقراراتهم، مضيفا أن أن القيادة الإيرانية تتعرض الآن لضغوط من اتجاهين.



الأول يتمثل بالغضب من إسقاط الطائرة الأوكرانية والثاني هو عدم قدرتهم على التعامل بشكل فعال مع فيروس كورونا.

وأشار ماكنزي أن النظام الإيراني يائس في الوقت الحالي ويواجه مشاكل في التعامل مع الكثير من القضايا وهذا يجعلهم فيما يتعلق باتخاذ القرارات، أكثر خطورة، مشيرا الى أن الأنظمة الشمولية تتصرف عادة تجاه الضغوط القصوى بالتركيز على التهديدات الخارجية.

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