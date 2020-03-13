2020/03/13 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تحظر التجوال داخل اربيل والسليمانية ل48 ساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تحظر التجوال داخل اربيل والسليمانية ل48 ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تحظر التجوال داخل اربيل والسليمانية ل48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).