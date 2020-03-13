شاهد: أغرب وأطرف وسائل الوقاية من وباء كورونا في ايطاليا

2020/03/13 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ابتكر رجل ايطالي واقياً دائرياً كبيراً من التلامس بينه وبين الاخرين، من اجل تجنب أي مصاب محتمل بوباء كورونا اثناء تنقله في شوارع ايطاليا.

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